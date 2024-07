Cambia la viabilità a Capri Leone in occasione del Sicily Food Festival dal 1 al 4 agosto

L’amministrazione comunale di Capri Leone informa tutti gli utenti che in occasione del Sicily Food Festival, ovvero la manifestazione delle eccellenze siciliane, prevista da domani 1° agosto e fino al 4 agosto, dalle ore 19:00 alle ore 01:00, la viabilità subirà le seguenti modifiche: divieto di circolazione e realizzazione di percorsi alternativi sulla Strada Statale 113 tra le intersezioni di Via Alcide De Gasperi (nei pressi della Ferramenta Condipodaro) e la Via Zappulla (nei pressi della Sanitaria Easypharma).

Inoltre, sono state previste aree di parcheggio in zona Valle Santa, campo sportivo e area cimiteriale (per quest’ultime aree, a ridosso dell’uscita del casello autostradale, è previsto anche il servizio navetta). L’amministrazione comunale raccomanda a tutti prudenza e attenzione nel seguire le indicazioni.