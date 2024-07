Unipa al quarto posto tra i mega atenei statali per il Censis

Unipa tra i migliori mega atenei statali. Il “Centro Studi Investimenti Sociali” ha elaborato le tanto attese classifiche riguardo le Università italiane. In particolare, nella graduatoria relativa gli atenei statali con più di 40.000 iscritti, l’Ateneo palermitano conquista un ottimo risultato, posizionandosi al quarto posto, preceduto solamente dall’Università di Padova, Bologna e La Sapienza.

Il Censis valuta la prestazione dei sistemi universitari nazionali sulla base di molteplici variabili tra cui: le strutture disponibili, i servizi erogati, le borse di studio, il livello di internazionalizzazione, la comunicazione e i servizi digitali e ,infine, l’occupabilità.

L’Università di Palermo, rispetto all’anno scorso, ha guadagnato tre posizioni totalizzando, ad oggi, un punteggio pari a 83,8. Parte dell’esito raggiunto deriva dalla voce “comunicazione e servizi digitali”, ambito in cui primeggia insieme a Padova.

Le classifiche del Censis sono delle vere e proprie guide per tutti coloro che, freschi di maturità e non solo, decidono di proseguire gli studi, intraprendendo un corso universitario affine alle proprie inclinazioni.

«In questi primi tre anni di mandato rettorale – spiega il rettore dell’Ateneo di Palermo Massimo Midiri – abbiamo lavorato intensamente per diminuire gli abbandoni ed evitare le fughe di studentesse e studenti verso gli Atenei del nord, in particolare dopo la laurea triennale, puntando alla costruzione di possibilità di lavoro, garantendo loro opportunità professionali qualificate e adeguate alle loro conoscenze e competenze».



Per quanto riguarda la graduatoria attinente i grandi atenei statali, i cui iscritti vanno da 20.000 a 40.000, Messina e Catania si posizionano rispettivamente al 12° e al 18° e ultimo posto.

Articolo di Elisa Caruso