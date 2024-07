Capo d’Orlando: per Villa Piccolo si mobilita Palazzo Europa – intervista con il sindaco Franco Ingrillì

Una nuova conferenza di capigruppo alla presenza dell’avvocato Andrea Pruiti Ciarello, presidente della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella e una seduta consiliare ad hoc sulla vertenza di Villa Piccolo di Capo d’Orlando.

Decisioni emerse ieri nel corso della conferenza dei capigruppo convocata a Palazzo Europa dal presidente del consiglio comunale Cristian Gierotto e oggi quando è stata formalizzata data e ora del confronto.

Riguardo alla convocazione della conferenza dei capigruppo si erano pronunciati anche i consiglieri del gruppo consiliare di opposizione “CambiAmo Capo”; i consiglieri Mangano, Gazia, Liotta, Scafidi e Truglio hanno chiesto ai vertici di Palazzo Europa tutta la documentazione necessaria per fare le valutazioni sul bilancio di previsione 2024/2026, in considerazione dell’imminente seduta consiliare del 10 agosto. Intanto il 3 agosto, alle ore 12.00, si terrà la conferenza dei capigruppo alla presenza dell’avvocato Andrea Pruiti Ciarello, per individuare, possibilmente pacificamente, una soluzione per scongiurare la vendita all’ asta e salvaguardare il patrimonio culturale e immobiliare della Fondazione. Dopo Ferragosto potrebbe celebrarsi il consiglio ad hoc.

E nelle more sono state programmate, anche, interlocuzioni con istituzioni sovracomunali per condividere in maniera immediata e risolutiva le iniziative più opportune per rilanciare la memoria e le opere dei fratelli Piccolo di Calanovella.

L’ente morale culturale rappresenta un pilastro dell’eredità intellettuale e spirituale di Capo d’Orlando, hanno scritto i consiglieri di opposizione e la sua possibile vendita all’asta per debiti economici non è solo una perdita finanziaria, ma un colpo profondo all’identità collettiva paladina. Questi luoghi sono custodi di memorie, valori e conoscenze che attraversano le generazioni. È imperativo trovare soluzioni per preservare tale istituzione, poiché il suo valore trascende il mero denaro: Villa Piccolo è il cuore pulsante della nostra cultura e della nostra comunità. La sua salvaguardia è un dovere morale verso il passato, il presente e il futuro.