Brolo – Dal 31 luglio al 3 Agosto il Festival Jazz

Si inizia con l’Anteprima Nazionale di “Mizzica, questo è Jazz” con Andrea Tidona, Rino Cirinnà, Antonino Artino, Rosario Di Leo, Pietro Longo e Carmelo Saterno.

Poi l’1 agosto, sul moletto, VITTORIO CUCULO & LUCIA FILACI 5et OUR MOOD) con loro Vittorio Cuculo, Lucia Filaci, Giuseppe Sacchi, Giordano Panizza e Giammarco De Nisi). Poi si ritorna alla Villa Comunale: Il 2 AGOSTO Nicola Tariello Quintet “Sotto le stelle del jazz” Omaggio A Paolo Conte (suoneranno: Claudio Giusti, Andrea Colella, Andrea Saffrio, Federico Chiarofonte e Nicola Tariello ed infine il 3 AGOSTO la grande orchestra: NTJO New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini (17 elementi)

Nelle mattinate gli artisti suoneranno tra bar e lidi presentando i concerti serali.

C’è grande attenzione e curiosità per il debutto di domani sera dello spettacolo concerto “Mizzica, questo è Jazz” che vuole raccontare la storia poco conosciuta sull’origine della musica Jazz che affonda le sue radici in due luoghi: Sicilia e Stati Uniti.

Il contest a Brolo, dopo una serie di lunge prove, vuole mettere a punto lo spettacolo che poi ha programmato appuntamenti a Messina ma anche a Malta. Il testo di Marina Romeo, restituisce il merito ai tanti costretti a lasciare la propria terra d’origine a causa della miseria e ai discendenti degli schiavi che insieme ebbero un’incredibile occasione di riscatto. Tra questi numerosi musicisti, con i loro strumenti a fiato, memori della tradizione bandistica della Sicilia, insieme a musicisti neri esperti il blues e rag time, diedero vita al Jazz. La sintesi perfetta di questa virtuosa e simbolica contaminazione, fu l’incisione del primo disco Jazz della storia “ Livery Stable Blues” nel 1917, firmato da Nick La Rocca, nato da padre di Salaparuta e madre di Poggioreale.

In quest’ottica Rino Cirinnà, noto musicista siculo americano, insieme a quattro musicisti da lui selezionati, eseguirà dei brani arrangiati prendendo spunto dalla tradizione bandistica tradizionale siciliana , arrivando alla “Second line” ritmo tipico delle marching band e delle sue molteplici derivazioni.

Il repertorio musicale sarà vario nei temi, melodie moderne saranno riproposte nello stile tradizionale.

Il concerto spazierà da “ Weary Blues” a “Take The A Train”, da “Saint James Infirmary” a ” Impression”. Punti di riferimento saranno le opere musicali di Winton Marsails :“ Unforgivable Blackness” e “ From the Plantation to the Penitentary”.

La regia dello spettacolo è di Alessandro Machia, tra le menti più brillanti della drammaturgia italiana. La narrazione della storia è affidata ad Andrea Tidona, uno tra i più famosi attori italiani, ben calato in questo ruolo, che racconterà la storia di un’amicizia salvifica tra Tony Inn, un ragazzo siciliano costretto dalla miseria ad emigrare negli Stati Uniti e Jim, nipote di schiavi: “scaricatore di porto per necessità e musicista per vocazione”. La passione per la musica consentirà ai protagonisti in un’epica scena finale di riscattarsi da una vita di sofferenza e umiliazione.

Lo spettacolo “Mizzica, questo è Jazz”, scritto da Marina Romeo, giornalista, scrittrice e drammaturga, grazie ad un sapiente gioco di luci, insieme ad una idea registica dalla connotazione divulgativa e poetica al contempo e alla presenza di professionisti di fama internazionale, nella sua sintesi perfetta tra parole e musica, sarà un evento memorabile.

Sarà un’attrattiva irresistibile per gli appassionati di musica Jazz e riuscirà con l’ausilio di Andrea Tidona, artista noto anche grazie al suo ruolo dell’ispettore Fazio nella serie tv” Il Commissario Montalbano,” ad attrarre un pubblico variegato, appassionato di teatro, televisione e cinema.

Nelle altre serate suoneranno la New Talents Jazz Orchestra; Nicola Tariello Quintet – “Sotto le stelle del jazz”, l’Omaggio alle musiche di Paolo Conte; VITTORIO CUCULO QUARTET FEAT. GEGÉ MUNARI SPECIAL GUEST LUCIA FILACI IN CONCERTO

Nuccio Ricciardello e Elvira Amata

Soddisfatto della programmazione del Festival l’assessore al turismo Nuccio Ricciardello: “anche quest’anno il festival mira a conquistare le attenzioni sia gli intenditori che coloro che desiderano godersi serate di buona musica in splendide location”. Ricciardello ha sottolineato che l’evento segue anche quest’anno l’esperienze e la linea tracciata da Anita Vitale che ha ideato il contest musicale nella sua formula ricca di contaminazioni definendola un’artista preziosa”

Quest’anno, il festival è dedicato al jazz “puro” senza però rinunciare a diverse contaminazioni. Per Ricciardello il Brolo Doc Jazz Festival vuole riconfermarsi come uno degli eventi già classici in Sicilia ed ha sottolineato che si tratta di un lavoro di squadra tra professionisti ed esperti, che amano la musica e credono che essa possa diventare ambasciatrice di turismo e accoglienza.

L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’assessorato regionale al turismo, che di fatto ha totalmente coperto i costi della produzione e Ricciardello, sottolineando il supporto avuto da tutta la giunta e dai consiglieri comunali, si augura che l’onorevole Elvira Amata, assessore regionale al turismo, possa essere ospite d’onore del Festival come negli anni passati.