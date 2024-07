Torrenova, Festa della Madonna del Mare: grande partecipazione alle celebrazioni e piazza gremita per i concerto di Clara

Fede, folklore e il profondo legame con il mare sono tornati ieri, domenica 28 luglio, protagonisti a Torrenova, con i festeggiamenti in onore di Maria SS del Mare. Dopo la Santa Messa, officiata da padre Maurizio Provenzale nella chiesa di San Pietro, la processione che ha accompagnato la statuetta della Vergine fino alla spiaggia sul particolare fercolo, una barca ornata di fiori.

Nel tratto di arenile antistante Piazza Mare la benedizione, che ha ricordato le proprie radici marinare della comunità, nata come piccolo borgo di pescatori. Presenti le autorità civili e militari, che hanno scortato il simulacro sull’imbarcazione che ha poi preso il largo, per il corteo in mare. Un evento, che come ogni anno, ha riscosso successo e partecipazione, grazie alla sinergica collaborazione tra Comitato dei festeggiamenti, Pro Loco e Amministrazione Comunale.

Le festa è poi continuata con il concerto della giovane cantante Clara, che ha attirato in Piazza Mare migliaia di persone, soprattutto giovanissimi fans. Per l’artista varesina scaletta con i brani più conosciuti e l’interazione con il pubblico che l’ha accolta con grande calore: “Diamanti grezzi“, ultima fatica presentata al Festival di Sanremo 2024, “Cicatrice“, “Un milione di notti“, canzone pubblicata in duetto con Mr. Rain e poi il singolo “Origami all’alba“, brano diventato famosissimo grazie alla serie tv “Mare Fuori”, dove la cantante ha interpretato Crazy J, e poi “Ghetto Love“, frutto della collaborazione con Icy Subzero, uscita a maggio 2024 e “Ragazzi fuori”, altro singolo del 2024. Dopo il concerto lo spettacolo dei fuochi d’artificio, con la danza delle luci colorate tra cielo e mare, che ha incollato i presenti sulla spiaggia.

La redazione di AMNotizie ringrazia Maurizio Tanania, Annalisa Enria, Nunzio Triscari e Jessica Danisi per aver cortesemente consentito le riprese dall’alto.