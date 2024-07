San Marco d’Alunzio: si è concluso il laboratorio musicale “Zecchino Story” – VIDEO

Sul palco di piazza Gebbia a San Marco d’Alunzio si è concluso il laboratorio musicale “Zecchino Story” per i Bambini dai 3 agli 11 anni, organizzato dalle associazioni ARS Vita Est, Suono e Musica, e Pentamusa. I piccoli artisti si sono esibiti con alcune delle più belle canzoni dello Zecchino d’oro sia come solisti che come coro, creando un’atmosfera magica ognuno con la propria personale interpretazione.

Il laboratorio, come ogni anno. ha avuto inizio tra Aprile e Maggio a San Marco d’Alunzio e quest’anno ha coinvolto anche la struttura Pentamusa di Rocca di Capri Leone con appuntamento settimanale sotto la guida di Donatella Milone, responsabile del dipartimento infanzia dell’Accademia Musicale Nebroidea e di Giuseppe Scianò docente e tecnico del suono e musica elettronica, il tutto coadiuvato dal maestro Salvatore Crimaldi responsabile artistico di Pentamusa e Borgo in Musica e da uno staff di ragazzi. Questo progetto vede nello studio e nell’interpretazione delle canzoni dello Zecchino d’Oro uno strumento di crescita e maturazione, ma anche di condivisione di valori educativi sempre attuali quali la solidarietà, l’amicizia, l’inclusione e la pace. A presentare l’evento Giuseppe Monastra, coadiuvato dal piccolo Alessandro Monastra.