Messina: ATM una realtà tecnologica e digitale nel settore del trasporto pubblico

“ATM guida il cambiamento” non è solo uno slogan, rappresenta una realtà dal punto di vista del trasporto pubblico urbano fatta di autobus moderni a basso impatto ambientale, cardioprotetti, come tutte le pensiline smart ed ora, con un moderno sistema tecnologico e digitale gestito da una sala di controllo “Sala Meta”.

Parcheggi interconnessi, 330 telecamere presenti alle quali, molto presto, se ne aggiungeranno altre 130 in 4K, videosorveglianza sugli autobus, con 760 telecamere IP dal vivo il tutto verificato da operatori specializzati che opereranno dalla Sala Meta. Anche il sistema di richiesta e rilascio degli abbonamenti è interamente online, e l’utente, potrà “ricaricare” la tessera già in possesso, senza diversi recare in sede.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione del “nuovo volto” di ATM, tenutasi proprio nella Sala Meta posta al piano terra della sede aziendale, Federico Basile sindaco di Messina, Salvo Puccio Direttore Generale, Giuseppe Campagna presidente ATM, la componente del CdA Carla Grillo, Claudio Iozzi direttore generale della partecipata, Armando Bressan direttore amministrativo, Antonino Torre direttore tecnico e tutti i capi area dell’azienda del trasporto pubblico messinese.

Federico Basile ha annunciato che “a settembre torneranno gli abbonamenti MoveMe non più a 20 euro ma sempre a prezzi altamente competitivi”. ATM, ha proseguito il sindaco, “oltre ad essere un’azienda tecnologicamente all’avanguardia, può contare su un personale composto da 530 dipendenti, di cui il 30 per cento sono nuovi lavoratori entrati nell’ultimo triennio che, condivide le scelte e il progetto dei vertiti della partecipata, rivolti all’interesse della cittadinanza e ad offrire ai turisti un servizio efficiente, puntuale e professionalmente impeccabile”.

Sala Mata, con la sua tecnologia e digitalizzazione, ha concluso il sindaco Basile, “consentirà di conoscere in tempo reale, quanti sono gli autobus in servizio, dove si trovano, il percorso che stanno seguendo; tutto questo rende particolarmente orgogliosi perché, pochi anni fa, Atm vantava 80 milioni di debiti”.

Per il presidente ATM Giuseppe Campagna, “è stato facile presentare e far conoscere un’azienda che oggi rappresenta un punto di riferimento, non solo a livello regionale, di ciò che è e dovrebbe essere il trasporto pubblico”. Campagna non ha voluto dimenticare “le notevoli difficoltà affrontate quando ha assunto la presidenza di ATM; questi problemi, sono stati superati e quasi totalmente risolti, grazie al lavoro di tutte le componenti dell’azienda che vanno dai vertici fino al personale di pulizia”. Tutti, ha detto il presidente Campagna, “hanno dedicato tempo, offerto la loro collaborazione senza guardare l’orologio e pretendere chissà quali riconoscimenti”. Campagna ha poi comunicato con grande soddisfazione, “che Messina, grazie a ATM, è tra le prime città di Italia ad avere l’abbonamento interamente online che fino a due anni fa, era cartaceo scritto a penna”. Gli utenti, ha detto Campagna, “avranno una pagina personale dedicata grazie alla quale, potranno verificare la loro posizione e volendo, rateizzare in tre versamenti, tramite la piattaforma Klarna, il costo dell’abbonamento”. Concludendo, il presidente ATM ha dichiarato che “nel 2020 erano stati effettuati appalti per circa 15 milioni di euro, nel 2023 i milioni sono diventati 69 e, nei primi mesi del 2024 già sono 16 i milioni di euro impegnati”.

È toccato a Giovanni Corvitto responsabile dei sistemi informatici di ATM “elencare le novità introdotte che vanno dall’attivazione della Fibra, all’introduzione della videosorveglianza nei parcheggi e a bordo dei bus fino alla realizzazione di numerosi interventi strutturali della rete informatica e l’adeguamento di ATM SpA alla normativa sulla sicurezza reti e sistemi informatici”.

Rose Marie Gazzara e Claudio Bonazinga dell’area commerciale, “hanno illustrato come si accede alla richiesta online dell’abbonamento al Tpl tramite apposita piattaforma; da agosto anche il pass per i residenti nelle Ztl potrà essere ottenuto tramite registrazione sul sito e inviare online i documenti. Sarà cura di ATM comunicare agli interessati l’avvenuta attivazione informandoli anche sulla scadenza. Il controllo dei verificatori sulla regolarità della sosta, verrà effettuato tramite targa”.

Marika Ricciardello responsabile delle Risorse Umane, “ha presentato le procedure relative alle assunzioni effettuate tramite selezioni pubbliche esterne e fatto il punto sulle selezioni interne”.

Tutto ciò, ci presenta la partecipata del trasporto pubblico che non vuole assolutamente cullarsi sugli allori ma, guardare al futuro con grande attenzione profondendo sempre più impegno; se vogliamo combattere l’inquinamento ambientale, occorre seriamente pensare di utilizzare il meno possibile l’autovettura di proprietà, puntando invece, su una mobilità più pulita, sicura e rispondente ai bisogni di tutti i cittadini.