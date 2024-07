Tragedia a Reitano, grave incidente domestico. 62enne perde la vita

Immane tragedia nel pomeriggio di oggi a Reitano, dove un uomo di 62anni, ha perso la vita in quello che sembra essere un grave incidente domestico. Si tratta di Giuseppe Parisi, originario di Caronia.

Da quanto appreso sembra che l’uomo fosse impegnato nell’esecuzione di alcuni lavori domestici all’interno dell’abitazione del figlio, quando, per cause in corso di accertamento, mentre stava utilizzando un flex, si sarebbe ferito gravemente a torace ed addome.

Sul posto due ambulanze del 118, ma i sanitari nulla avrebbero potuto fare per il 62enne. Sembra, infatti, che al loro arrivo l’uomo fosse già privo di vita.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Mistretta, intervenuti sul posto. La Procura di Patti ha aperto un fascicolo quale atto dovuto e a quanto pare ha gia predisposto l’autopsia. Il corpo dell’uomo, ultimati gli accertamenti di rito, sarà trasferito all’ospedale di Patti. L’esame autoptico verrà eseguito all’ospedale Papardo di Messina.

Notizia in aggiornamento.