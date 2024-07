Mistretta, i carabinieri controllano due cantieri edili. Irregolarità sulla sicurezza. Multe salatissime e tre denunciati

Presunte irregolarità in due cantieri edili allestiti sul territorio comunale di Mistretta, di cui uno privato ed un altro pubblico, con un bilancio di tre persone denunciate e multe e ammende per un valore complessivo di circa 57mila euro. Le hanno registrate i Carabinieri della locale compagnia, coordinati dal capitano Silvio Imperato, insieme agli specialisti del nucleo ispettorato del lavoro di Messina, impegnati nei giorni scorsi in due distinti controlli in loco.

L’attività si inserisce nel più ampio contesto delle verifiche gia programmate da parte dell’Arma dei Carabinieri e finalizzate a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché a far emergere eventuali lavoratori “in nero”. Attività particolarmente intensificate recentemente, su indicazione delle autorità governative italiane, con il fine di prevenire gli incidenti sul lavoro, anche in relazione a recenti fatti di cronaca, che hanno portato alla ribalta gravissimi sinistri, alcuni purtroppo anche mortali.

In particolare è stato controllato un cantiere per il rifacimento di un immobile privato, all’interno del quale sarebbero state riscontrate e contestate numerose irregolarità, tra cui la non corretta predisposizione dei ponteggi e il quadro elettrico che sarebbe risultato non a norma. Inoltre, al momento dell’accesso dei carabinieri al cantiere, nell’area dei lavori erano presenti 6 persone, di cui 2 sono risulate non essere dipendenti dell’azienda e per questo ritenute operai impiegati totalmente in nero. Elevate sanzioni ed ammende per un ammontare complessivo di 45 mila euro nei confronti della ditta e del committente. Il cantiere è stato anche oggetto di sospensione temporanea, fino alla regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori non correttamente assunti. Denunciati alle autorità il titolare dell’impresa ed il committente privato, quest’ultimo, in particolare, per aver omesso il controllo sulla ditta e non aver designato il responsabile dei lavori.

Verifiche anche in un cantiere edile pubblico, allestito per lavori di riqualificazione di una scuola cittadina. Qui i carabinieri hanno riscontrato irregolarità riguardanti la formazione del personale e sulla corretta recinzione del cantiere. Anche in questo caso sono state elevate ammende per un ammontare di 12mila euro ed è scattata la denuncia alle autorità per il titolare dell’impresa.