Capo d’Orlando: Villa Piccolo all’asta. Riunione dei capigruppo a Palazzo Europa lunedì 29

L’immobile di Villa Piccolo di Capo d’Orlando è un bene sottoposto a vincolo e difficilmente potrebbe essere sottratto all’attuale destinazione. Queste le valutazioni dei rappresentanti della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a proposito delle informazioni sulla procedura esecutiva sui propri beni immobili.

Le questioni su cui discutere sono due: il mutuo pagato solo in parte per la ristrutturazione della Villa nell’ambito di progetti cofinanziati, mutuo non regolarmente pagato, a causa della mancata erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Siciliana. Poi il mancato pagamento da parte del comune di Capo d’Orlando dell’importo ceduto a seguito di una convenzione firmata nell’anno 2014 tra il comune paladino e la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella.

A seguito di queste due vicende la Fondazione Piccolo si è detta fiduciosa che attraverso il coinvolgimento virtuoso di soggetti privati e pubblici la situazione possa trovare una positiva e rapida definizione. E viene incontro a questa sollecitazione la riunione dei capigruppo fissata per lunedì prossimo alle ore 12.00 a Palazzo Europa ed indetta dal presidente del consiglio comunale Cristian Gierotto.

Una richiesta in tal senso era stata avanzata dai consiglieri comunali di opposizione “CambiAmo Capo”, Renato Mangano, Sandro Gazia, Linda Liotta, Felice Scafidi e Giuseppe Truglio. I consiglieri hanno richiesto anche la documentazione relativa alla convenzione del 2014 tra il comune di Capo d’Orlando e la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, sul contributo quinquennale e le reiterate sollecitazioni della Fondazione finalizzate alla liquidazione delle spettanze e delle scadenze di quanto effettivamente liquidato dal comune.

Intanto Villa Piccolo e la Foresteria sono all’asta su idealista.it per circa 3 milioni di euro: 2.150.000€ per la storica dimora, mentre ce ne voglio 958.000 per la Foresteria. Asta il 5 novembre.