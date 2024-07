S. Stefano Camastra, Michael Casanova, alias “Bella Gianda”, ospite di “Note a piè di pagina”

Un nuovo importante ospite nel quadro del progetto letterario “Note a piè di pagina” portato avanti dall’assessore alla cultura del comune di S. Stefano di Camastra Rita Torcivia e la società Demea eventi culturali, un modo per offrire alla cittadinanza un momento di svago ma anche di importante crescita sia a livello individuale che sociale.

Questa volta è toccato ad un personaggio molto noto tra i più giovani, dalla sua ha avuto un passato da calciatore e un presente come speaker radiofonico e punto di riferimento per i giovanissimi sui social, Michael Casanova, conosciuto ormai da tutti come “Bella Gianda”, ha incontrato i suoi piccoli fan nel salotto di via Umberto a S. Stefano di Camastra.

Con il suo format divenuto virale su TikTok e molto riconoscibile grazie ad alcuni claim e slogan diventati i suoi segni distintivi: dal saluto ormai iconico ‘Bella Gianda’ al ‘Verifichiaaamo’ usato nel suo format per accettare le sfide della propria community nel testare esperimenti e curiosità, espressione che ha ispirato anche il titolo del suo libro.

Servizio di Lucio Volo