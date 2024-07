Sinagra: mancato pagamento del salario accessorio ai dipendenti comunali, proclamato lo stato di agitazione

Mancato pagamento del salario accessorio per gli anni 2021 e 2022, mancata costituzione del Fondo salario accessorio per gli anni 2023 e 2024 e mancata ricontrattualizzazione del personale part-time da 24 a 32 ore settimanali come da impegni assunti pubblicamente, dall’amministrazione comunale di Sinagra, nell’assemblea sindacale del 16 febbraio scorso. Questi gli argomenti dibattuti nel corso di un’assemblea svoltasi al comune di Sinagra, durante la quale è stato proclamato lo stato di agitazione.

L’iniziativa è di Cgil e Csa con la RSU di riferimento per manifestare ed evidenziare tutto il disagio e la sofferenza dei dipendenti comunali di Sinagra.

E’ stato chiesto al prefetto di Messina con urgenza un suo autorevole intervento affinché si possa trovare una soluzione a tale vertenza dei dipendenti del Comune di Sinagra, i quali, anche in coincidenza delle ferie estive, si sono visti, nuovamente, ridotte le proprie ore di lavoro settimanale, da 32 a 24, con una notevole decurtazione dello stipendio e l’aggravarsi dei disagi e delle sofferenze economiche per detti lavoratori e per le loro famiglie.

Nel caso di esito non favorevole riguardo alle loro richieste è stata programmata anche una giornata di sciopero per martedì 6 agosto.