Santo Stefano di Camastra: incidente in autostrada, tre mezzi coinvolti e sette feriti

Tre mezzi coinvolti e sette feriti di cui uno grave. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, verso le ore 9.40, sulla A/20, all’interno della galleria “Colonna” nel territorio di Santo Stefano di Camastra, direzione Messina.

Per cause in corso di accertamento un’auto è finita di traverso all’interno della galleria ed è stata travolta da un furgoncino e da un’altra auto.

Ad avere la peggio il conducente della prima auto. Il bilancio è di sette feriti di cui uno grave, ingenti i danni ai mezzi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Sant’Agata Militello agli ordini del comandante Massimiliano Fiasconaro.