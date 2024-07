Torregrotta – Sabato il 9° Memorial Cristina Calleri – VIDEO

Tutto pronto per il 9a Memorial Cristina Calleri, la gara di corsa su strada, in programma Sabato 27 Luglio a Torregrotta. Un appuntamento attesissimo per gli amanti del podismo, organizzato dalla Meeting Sporting Club Runner e patrocinato dal Comune, con lo scopo principale di mantenere vivo il ricordo della piccola Cristina, scomparsa prematuramente: in gara ci saranno come ogni anno i genitori.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza all’associazione onlus “Il Bucaneve” di Messina, organizzazione senza fini di lucro che opera al Policlinico di Messina e che si occupa di sostenere le famiglie dei bambini ricoverati presso la struttura ospedaliera.

Sono previsti circa 200 partecipanti che affronteranno un percorso di 10km a Scala di Torregrotta.