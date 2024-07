S. Agata Militello, morte di Giuliana Faraci. Oggi l’autopsia. Venerdì i funerali

Tornerà a Sant’Agata nella mattinata di venerdì 26 luglio la salma di Giuliana Faraci, la 40enne morta nelle prime ore dello scorso 22 luglio, nella propria abitazione, in circostanze da chiarire.

Su disposizione del PM Andrea Apollonio, dopo l’esposto presentato dai familiari di Giuliana che hanno chiesto di accertare le cause della morte, è stato dato incarico per eseguire l’autopsia sul corpo della 40enne. All’esame, affidato alla dottoressa Daniela Sapienza, che sarà eseguito nel pomeriggio di oggi, assisterà il consulente tecnico nominato dai familiari della giovane, il dottor Antonino Bondì. In questa delicata fase della vicenda, che ha profondamente colpito tutta la comunità dei Nebrodi, i parenti di Giuliana Faraci sono assistiti dall’avvocato Salvatore Mancuso. Completato l’accertamento tecnico, la salma sarà restituita ai familiari per le esequie. I funerali sono già stati fissati per venerdì 26 luglio e si svolgeranno nella chiesa di San Francesco alle 10,30. Giuliana riposerà nel cimitero di Alcara Li Fusi, paese di origine della sua famiglia.

Occorrerà ora attendere almeno 60 gg giorni per la consegna della relazione sull’autopsia, sempre che non sia necessario un termine più lungo. L’accertamento tecnico, nel quale sono stati ricompresi anche gli esami tossicologici, costituirà un elemento fondamentale per chiarire cosa sia accaduto alla 40enne. Solo dopo la consegna della relazione medico-legale sarà possibile per la Procura effettuare tutte le valutazioni del caso e approfondire eventuali profili di responsabilità.