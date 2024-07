Lunedì 29 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la sede dell’ex scuola dell’infanzia regionale “Rita Cottone” in via Sant’Antonio a Rocca di Capri Leone sarà inaugurato il “Centro Integrato per le Bambine, i Bambini e le Famiglie” nell’ambito del progetto ACCURA – Accoglienza e CURA delle relazioni educative.

Il nuovo centro, allestito negli spazi concessi dal comune di Capri Leone, si propone di essere un punto di riferimento per le famiglie della comunità. Offrirà un’ampia gamma di attività a carattere didattico-educativo e socio-ricreativo, comprese iniziative laboratoriali, esperienziali e culturali, rivolte a bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.

Le attività mirano a favorire la crescita personale e a contrastare la povertà educativa nel Mezzogiorno, in linea con gli obiettivi del progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso il Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 3 e gestito da Pink Project APS ETS in partenariato con i comuni di Capri Leone e Capo d’Orlando, la coop “Servizi Sociali” e gli istituti comprensivi di Torrenova e Capo d’Orlando.

Il centro integrato ACCURA, oltre a promuovere attività educative e ludiche, offrirà anche supporto alla genitorialità consapevole e un servizio socio-psico-educativo per l’orientamento ai servizi territoriali. Saranno inoltre garantiti servizi di accoglienza per la fascia di età zero/tre anni e tre/sei anni, con caratteristiche di flessibilità oraria e periodica, in costante collaborazione con le famiglie.

Durante l’inaugurazione, i partecipanti potranno conoscere da vicino il centro e le sue attività, mentre i bambini potranno divertirsi con gonfiabili e l’animazione gratuita. Gli operatori del centro saranno presenti per illustrare i servizi offerti e le modalità di iscrizione. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso il miglioramento del benessere e dell’educazione dei nostri bambini.