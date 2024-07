Orlandina Calcio, in attesa del ripescaggio i primi colpi di mercato: firmato il fantasista Iuculano

Sarà un fine luglio di attesa per l’Orlandina Calcio, ma tra i corridoi si respira aria di ripescaggio per una piazza, quella orlandina, abituata a categorie molto più prestigiose dell’attuale.

Ma partiamo dall’organigramma ristrutturato di recente:

Presidente Massimo Romagnoli

Vice Dario Mineo

Tesoriere Piero Galipò

Direttore Sportivo Domenico Oteri

Team Manager Samuele Drago

Allenatore Roberto Letizia.

Passiamo al mercato, con i primi acquisti. Su tutti, Rosario Iuculano, fantasista classe ’90 che lascia, dopo due vincenti stagioni, la Rosmarino. Oltre 40 gol e due campionati vinti, dalla Prima categoria all’Eccellenza. E’ lui il primo colpo che rimette l’Orlandina Calcio al centro del villaggio.

In porta invece ci sarà Ciro Galati. 25 anni, in carriera ha indossato le maglie della Santangiolese in Promozione, Aluntina e Sfarandina in Prima Categoria.

Vestiranno la casacca orlandina anche Andrea Mantegna, Lo Cascio, Praticò e gli storici Raneri e Reale. La decisione sul ripescaggio in Promozione è attesa a giorni.