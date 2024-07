Milazzo – Ragazzo precipita dal balcone, trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina

Pomeriggio drammatico a Milazzo: un ragazzo di 26 anni è precipitato dal balcone di un’abitazione sita al 4° piano, in zona San Papino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Milazzo e i sanitari del 118, che hanno disposto per lui l’immediato trasporto in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Bisogna adesso cercare di capire cosa sia accaduto, indagini sono in corso, ma ovviamente c’è il massimo riserbo da parte degli inquirenti. Il ragazzo è stato rinvenuto sull’asfalto: ha perso molto sangue. Secondo quanto ricostruito, prima di arrivare a terra sarebbe finito sul parabrezza di un’auto in sosta. Il ragazzo è stato intubato.