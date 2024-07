L’estate prende gusto a Gioiosa Marea con la 11ª Edizione di “Gioiosa Gustosa”: dal 26 al 28 luglio

Gioiosa Marea è pronta ad accogliere l’11ª edizione di “Gioiosa Gustosa”, una delle kermesse del gusto più importanti della Sicilia. Dal 26 al 28 luglio, le vie e le piazze principali del paese si animeranno con un ricco percorso di sapori, mettendo in vetrina i piatti e i prodotti tipici dei Nebrodi e dell’intera regione. L’evento, che inizierà venerdì 26 luglio alle 19:00, promette un weekend all’insegna della buona cucina, del divertimento e della cultura. I protagonisti di “Gioiosa Gustosa” saranno il cibo di strada, i presidi Slow Food, i pani e i dolci, e la cultura alimentare mediterranea.

Quest’anno, la prestigiosa rassegna enogastronomica, spiega Teodoro Lamonica, Assessore al Turismo del paese, vuole bissare il successo della passata edizione e vedrà la partecipazione di oltre 50 produttori provenienti da tutta la Sicilia, che offriranno ai visitatori una vasta gamma di eccellenze culinarie.

Un Viaggio nel Gusto

La manifestazione celebra la gioia di un viaggio nel gusto, anche con i presidi Slow Food che valorizzeranno le produzioni tradizionali dalle proprietà organolettiche eccellenti, integrate con l’ambiente locale e a sostegno dell’economia del territorio. Saranno preparati in diretta i tradizionali cibi di strada, con piatti a base di carne e di pesce, dolci, pane, miele, salse e grani antichi. I visitatori potranno gustare specialità a km 0, come pane e panelle, arancini, e tante altre bontà della gastronomia siciliana e piatti del territorio che rischiano di scomparire.

Artigianato, Cultura e Intrattenimento

Oltre alla gastronomia, “Gioiosa Gustosa” offrirà anche uno spazio per gli artigiani locali, che esporranno i loro manufatti. Non mancheranno laboratori, intrattenimento, convegni, musica e attività culturali per allietare turisti e visitatori. Sarà una vera e propria festa del gusto, dell’artigianato, della cultura e dell’accoglienza, dove residenti, turisti e visitatori potranno scoprire e assaporare il meglio che Gioiosa Marea ha da offrire.

Un Appuntamento da Non Perdere

“Gioiosa Gustosa” è un appuntamento ricco di gusto ed eccellenze, un evento da non perdere per gli amanti del buon cibo e della cultura siciliana. L’impegno dell’omonima associazione nell’organizzare l’evento ha ottenuto negli anni un successo sempre crescente, contribuendo a valorizzare le eccellenze del territorio

Non mancate a questo straordinario evento, dal 26 al 28 luglio a Gioiosa Marea per un’esperienza indimenticabile all’insegna dei sapori, delle tradizioni e della convivialità. “Gioiosa Gustosa” è la gioia di un viaggio nel gusto, un appuntamento imperdibile per scoprire e apprezzare le meraviglie culinarie e culturali della Sicilia.