Capo d’Orlando – “Un’esperienza di vita”, Federica racconta il suo Erasmus in Perù – VIDEO

Un mondo da scoprire oltre la propria comfort zone. Federica Scurria, 22enne di Capo d’Orlando, è appena tornata da un’esperienza unica vissuta dall’altra parte del mondo, in Perù.

Tra la preoccupazione iniziale di fare il passo più lungo della gamba e la curiosità smisurata di conoscere un paese di cui aveva sentito tanto parlare, la 22enne ha poi deciso di intraprendere un percorso che l’ha portata fino in Perù.

Abituata al metodo di studio del Politecnico di Milano, incentrato molto sulla tecnica, Federica, una volta arrivata all’università peruviana, ha notato un approccio più pratico all’ingegneria, rafforzato dalle frequenti presentazioni orali e dai test.

Durante i sei mesi la giovane ha avuto la possibilità di esplorare le bellezze, a cielo aperto, di cui gode il Sud America. Albe, tramonti, notti stellate osservate immersa nel deserto, in riva all’oceano o nella giungla. Ha viaggiato tanto, fino ad arrivare in Bolivia o in Cile, ma l’esperienza più emozionante l’ha trascorsa durante un trekking chiamato “Salkantay”.

Si tratta di un percorso, completamente immerso nella natura della durata di 5 giorni, che conduce come destinazione finale “Machu Picchu”, una delle sette meraviglie del mondo.

Casa è dove si costruiscono dei ricordi, si provano forti emozioni e si cresce. Casa sono le persone che si incontrano viaggiando a km di distanza dai propri affetti più cari.

«Il Sud America è un luogo magico – racconta la giovane – e accogliente verso le persone. Bisogna partire con una mentalità aperta e vivere il viaggio nella maniera migliore possibile».

Articolo di Elisa Caruso