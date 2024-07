Valdina: II° edizione di “Dog Parade” con sfilata amatoriale di beneficenza

II° edizione di “Dog Parade” il 27 luglio, alle ore 21.00, in piazza delle Palme sul lungomare di Fondachello di Valdina con sfilata amatoriale di beneficenza.

L’evento è organizzato dall’associazione “Eclettica” con il patrocinio del comune di Valdina; tra le novità la “Dog House e selfie in piazza” e un concorso a premi.

Ospiti della serata “Soccorriamoli Odv Messina” e “Imperial Pet e Spa”.

La sfilata non prevede alcuna quota di iscrizione e tutto quello che sarà donato (non denaro ma solo alimenti ed accessori per cani) sarà devoluto in beneficenza.