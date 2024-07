San Marco d’Alunzio – “Iron Fest” Tutto pronto per la 13ª Biennale d’Arte Fabbrile

San Marco d’Alunzio ospiterà dal 2 al 4 agosto il San Marco Iron Fest, la prima sotto la direzione artistica di Marco Imbroscì, un festival unico nel suo genere, che vedrà la partecipazione di maestri del ferro provenienti da tutto il mondo, riuniti per mostrare il loro talento e la loro creatività attraverso opere realizzate con incudine e martello. I partecipanti al concorso avranno 3 ore di tempo per realizzare un’opera sul tema “RADICI”. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Italiana Fabbri d’Arte, con il contributo del Comune di San Marco d’Alunzio e di numerosi sponsor privati.

Il cuore pulsante del San Marco Iron Fest sarà il concorso di forgiatura, gli artigiani del ferro mostreranno come trasformano questo materiale grezzo in opere d'arte.

I visitatori potranno osservare da vicino il processo di lavorazione del ferro, dal fuoco della forgia al prodotto finito, scoprendo i segreti di un mestiere antico ma sempre affascinante.

Il festival ospiterà anche un mercato dell’artigianato, dove sarà possibile acquistare oggetti unici fatti a mano. Dai gioielli ai mobili, dai tessuti alle ceramiche, il mercato offrirà una vasta gamma di prodotti artigianali. Questo sarà il luogo ideale per chi cerca pezzi unici e originali, realizzati con passione e maestria dagli artigiani presenti.

Durante il festival, ci saranno anche momenti dedicati agli incontri e alle conferenze, dove esperti del settore condivideranno le loro conoscenze e esperienze. Saranno trattati temi come l’importanza dell’artigianato nel contesto moderno, le tecniche di lavorazione dei materiali e le sfide e opportunità per gli artigiani oggi.

Questi incontri saranno un’opportunità per approfondire la comprensione dell’arte dell’artigianato e per ispirare nuove generazioni di creatori. Il momento culminante del San Marco Iron Fest sarà la cerimonia di premiazione del vincitore del concorso di forgiatura, un evento che celebra l’eccellenza e la creatività degli artigiani partecipanti.

Subito dopo la premiazione, il pubblico potrà godere di un concerto straordinario degli Irish Leaves, una band celebre per la loro musica tradizionale irlandese. Questo concerto finale promette di chiudere il festival in bellezza, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente e gioiosa che lascerà un ricordo indelebile nei cuori di tutti i partecipanti.

Il San Marco Iron Fest promette di essere un evento straordinario, capace di unire tradizione e innovazione attraverso l’arte dell’artigianato. San Marco d’Alunzio, con la sua atmosfera affascinante e la sua ricca storia culturale, fornirà lo sfondo perfetto per un festival che celebra la creatività e la maestria degli artigiani.

Invitiamo tutti a partecipare a questa straordinaria celebrazione dell’arte, dove ogni dettaglio è curato con passione e ogni opera racconta una storia unica. San Marco d’Alunzio vi aspetta per un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’arte e della creatività.

Programma della manifestazione:

VENERDÌ 2 AGOSTO

– 15:00 – 01:00: Accoglienza dei partecipanti e allestimento esposizione opere in ferro; concorso internazionale di scultura in ferro (sessione di forgiatura). Esposizione di opere in ferro presso la Chiesa di S. Maria dei Poveri. Special guest: Melina Tricoli con “Scarti in mostra”.

– 17:00: Cerimonia di apertura.

SABATO 3 AGOSTO

– 07:00 – 01:00: Concorso internazionale di scultura in ferro (sessione di forgiatura); esposizione di opere in ferro presso la Chiesa di S. Maria dei Poveri.

– 18:30: Performance sui trampoli con TACCO 12, intrattenimento e animazione per le vie del centro storico.

– 19:00: AREA DEI CROCIATI E VIA DEL NORD: Apertura area medievale storica didattica a

cura dell’ass. LABERNA APS e CAMPO ARCIERI a cura dell’ass. ARCIERI SAN MARCO, presso

il cortile della Chiesa Maria SS. di Aracoeli.

– 21:00: Dibattito pubblico sull’Arte Fabbrile con la presenza della giuria tecnica del concorso e dell’amministrazione comunale.

– 22:30: FLAMME, spettacolo di giocoleria con il fuoco con MISS MAGIC BUBBLE.

DOMENICA 4 AGOSTO

– 07:00 – 15:00: Concorso internazionale di scultura in ferro (sessione di forgiatura); esposizione di opere in ferro presso la Chiesa di S. Maria dei Poveri.

– 16:00 – 22:00: Esposizione delle opere in concorso lungo la via Aluntina e votazione della giuria popolare.

– 19:00: AREA DEI CROCIATI E VIA DEL NORD: Apertura area medievale storica didattica a

cura dell’ass. LABERNA APS, presso il cortile della Chiesa Maria SS. di Aracoeli.

– 21:00: Asta di beneficenza di sculture realizzate dai Maestri fabbri (Estrazione in diretta Facebook martedì 6 agosto. I biglietti estratti verranno pubblicati sulla pagina FABBRI D’ARTE).

– 22:00: Cerimonia di chiusura della manifestazione e premiazione dei vincitori in via Aluntina. A seguire, concerto degli IRISH LEAVES.