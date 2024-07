Rometta Marea: Convegno dedicato alla Sindrome di Sjogren

Nella Sala Consiliare Aula della Memoria dedicata alle vittime della mafia Graziella Campagna e Rita Atria di Rometta Marea, il Soroptmist club Spadafora Gallo-Niceto presieduto da Giovanna Jenny Maio, ha organizzato un interessante convegno dedicato ad una malattia immunologica qual è la Sindrome di Sjogren.

Relatori: Elisa Postorino della Clinica Oculistica dell’azienda ospedaliera universitaria “Gaetano Martino” di Messina in rappresentanza del direttore Pasquale Aragona, Aurelio Lembo segretario generale provinciale Fimmg Messina, Aldo Molica Coletta responsabile UOSD Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina; presente anche Giacomo Caudo presidente dell’ordine dei medici di Messina.

Dopo il saluto iniziale del sindaco di Rometta Antonino Cirino particolarmente sensibile verso le problematiche di grande rilevanza sociale, è toccata a Elisa Postorino presentare, dal punto di vista oculistico, le caratteristiche della sindrome di Sjogren che, tra l’altro, provoca secchezza oculare con la conseguenza di rossore e bruciore e una visione poco chiara.

Importante anche il ruolo dei medici di famiglia, così come comunicato da Aurelio Lembo, che individuando la sindrome, invitano i pazienti a rivolgersi all’oftalmologo o al reumatologo, in modo che vengano adottati i provvedimenti del caso. La sindrome di Sjogren essendo una malattia autoimmune, necessita della competenza anche del reumatologo.

Aldo Molica Coletta, ha informato che i pazienti affetti, spesso presentano dolori alle articolazioni e ai muscoli. La sindrome di Sjogren è una patologia ereditaria, a soffrirne sono in prevalenza le donne di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Positivo il trattamento con farmaci come l’idrossiclorochina e farmaci antiinfiammatori. Importante l’uso moderato di sale nelle pietanze, cibi piccanti o molto speziati. L’aspettativa di vita per le persone affette dalla sindrome di Sjogren che presentano secchezza agli occhi e alla bocca sono inalterate mentre, se sono coinvolti altri organi, la prognosi è meno favorevole.

In Italia sono circa 2 milioni le persone affette da sindrome di Sjogren; tra gli ospedali d’eccellenza per la cura di questa Sindrome è presente l’azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino di Messina.

Il convegno ha riscosso una ottima risposta da parte dei cittadini che hanno ascoltato con interesse, le relazioni degli illustri relatori.