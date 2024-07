Patti – Il dettaglio del programma di “Tyndaris Augustea” il 18 agosto

Tutto pronto per la rassegna “Tyndaris Augustea”, che si svolgerà a Patti il 18 agosto. Il tema su cui si declinerà l’evento, quest’anno, sarà “Thumos, in greco θυμός, che è una parola antica che esprime il concetto di “anima emozionale“. La parola indica un’associazione fisica con il respiro o col sangue, in quanto risiede nel petto un soffio incandescente dell’ anima che scatena ciò che nessuno umano oserebbe mai.

Una scelta non a caso, sottolinea la stessa Anna Ricciardi, in quanto a Tindari “il Tempo non è Tempo. Qui, dove ancora abitano gli Dei… Il Mito si fa Infinito!”.

Il dettaglio di questa settima edizione del format

Agorá

Augusto Imperator di e con Elio Crifó

INSULA IV KATABASIS

Discesa agli Inferi tratto da Omero a Virgilio, di Elio Crifò

Tiresia: Luna Marongiu

Socrate: Elio Crifò

Agamennone: Roberto Burgio Achille: Alessandro Romano

Anticlea: Gabriella Casali

Didone: Maria Chiara Pellitteri

e nel ruolo di Anchis: Edoardo Siravo

TEATRO GRECO

θυμός _Antigone da Sofocle, adattamento Elio Crifò, Regia Cinzia Maccagnano

Antigone: Alessandra Salamida

Creonte: Roberto Burgio

Ismene: Gabriella Casali

θυμός: Maria Chiara Pellitteri

Messaggero: Alessandro Romano

con la partecipazione straordinaria di Edoardo Siravo nel ruolo di Tiresia

le introduzioni storico archeologiche e le esplorazioni tecnologiche sono curate dal Dott. Ric. Michele Fasolo

Direzione Parco Archeologico di Tindari: Arch. Domenico Targia

Ideazione e direzione artistica: Anna Ricciardi

Scene: Tina Cannavó; Costumi: Francesca Pipi; Lights Design: Antonio Barone; Sounds: Salvo Barone; Progetto Grafico: Massimo Scaffidi

Musiche originali Antigone di Francesco Cusa e Giorgia Santoro

Direzione amministrativa e rapporto con le Istituzioni: Cesare Messina; Ottimizzazione: Nino Milone; Segreteria: Pina Scardino ed Emma Scaravilli; Produzione Parco Archeologico di Tindari e Pro Loco di Patti

Tickets Tickettando: 20.00 euro, 15.00 euro (convenzionati) 10 euro (under 18 e over 70)

PER INFO E PRENOTAZIONI: 376 0938117

INIZIO SPETTACOLO: ORE 19.15 APERTURA CANCELLI ORE 18.15

L’evento “Tyndaris Augustea”, nasce nel 2018 nella formula artistica di site specific per la diffusione e valorizzazione della storia, dei miti, dell’archeologia e dell’etno-antropologia, dell’antica città di Tindari.

il mood

Trattasi di una particolare forma di spettacolo che unisce narrazione storica e performance. Il percorso itinerante ed originale nel parco archeologico permette al visitatore di scoprirne i tesori e di conoscerne la storia, il mito attraverso performance teatrali nei monumenti “simbolo” che diventano essi stessi scenografia e palcoscenico con un effetto speculare di luogo storico e luogo teatrale.

Anche quest’anno sono state sviluppate drammaturgie ad hoc sulla scorta delle fonti storiche e dei miti ad esso collegati.