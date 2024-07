Enna: eletti i coordinatori del movimento giovanile della Dc della provincia di Messina

Sono stati eletti sabato scorso a Enna i coordinatori del movimento giovanile della Dc, in attesa del congresso che si svolgerà ad ottobre in occasione della Festa dell’Amicizia. Nella provincia di Messina a ricoprire l’incarico saranno Simone Aloi, Ruggero Felicini, Gaetano Taormina, Ludovika Prestifilippo, Giulia Tringali, e Antonino Vitanza.

Il convegno ha visto insieme i giovani della Democrazia Cristiana della Sicilia riunitisi per una giornata dedicata alla politica alla presenza del segretario nazionale Totò Cuffaro e dei vertici del partito i giovani democristiani, tra i 16 e i 30 anni.

E’ stato un appuntamento di incontro e confronto sui temi più importanti della politica regionale, nazionale, europea e globale. Un momento tra ragazzi provenienti da tutta la Sicilia e che uniscono il loro impegno politico e sociale sotto lo scudo crociato.

«Voglio fare i complimenti ai nuovi coordinatori dei giovani della DC ed augurargli buon lavoro, ha sottolineato il coordinatore provinciale della DC Federico Raineri; non vedo l’ora di potermi confrontare con tutti loro per iniziare da subito a mettere in campo azioni concrete per coinvolgere ancora più ragazzi nelle nostre attività.

La DC è nata con l’obiettivo dichiarato di dare una nuova centralità ai giovani, io stesso ne sono una testimonianza. In questi anni moltissimi giovani e giovanissimi si sono avvicinati al nostro partito grazie al fatto che il nostro è un impegno concreto che parte dal basso, dalle esigenze e dai territori per dar vita ad un circuito virtuoso che si conclude con risposte concrete da parte dei nostri eletti in regione e nelle varie amministrazioni. Siamo sulla strada giusta – Conclude Raineri – e dobbiamo continuare così, sono certo che con i nuovi coordinatori dei giovani DC avremo una marcia in più».