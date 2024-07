Brolo – Appuntamento con il Festival Jazz, si parte il 31 luglio

A partire dal 31 luglio, Brolo ospiterà il Festival Jazz, un evento che si snoderà tra la villa comunale e il “moletto” sul lungomare, continuando a coniugare innovazione e tradizione. Questo festival del jazz, saldamente ancorato alle sue radici ma aperto alla sperimentazione, ha conquistato da sempre gli abitanti e i visitatori di Brolo, e continua a farlo anche quest’estate.

L’appuntamento, consolidatosi anno dopo anno, si è guadagnato uno spazio importante tra gli amanti del jazz, diventando un evento imperdibile nel calendario estivo dei Nebrodi.

Durante i quattro giorni del festival, si terranno due omaggi significativi: uno alla musica di Charlie Parker e l’altro a Paolo Conte., senza dimenticare l’anteprima nazionale che di fatto aprirà la rassegna, Un omaggio alla Sicilia ed la Jazz.

Il festival infatti verrà inaugurato con l’anteprima nazionale di “Mizzica, questo è Jazz”, un’opera che fonde teatro e musica, con Andrea Tidona per la regia di Alessandro Machia, su testi di Marina Romeo. La produzione è a cura di “Sicilia Mundi” e del Messina Jazz Festival. In questo contesto, si esibirà una band composta dai Maestri Rino Cirinnà (sax), Antonio Artino (tromba), Rosario Di Leo (piano), Pietro Longo (basso) e Carmelo Saterno (batteria) oltre alla presenza scenica di un immenso Andrea Tidona- volto televisivo di indiscussa notorietà – e che a Brolo in tanti hanno conosciuto durante le riprese di “Ogni giorno come se fosse l’ultimo” nelle vesti del sindacalista sardo Salvatore De Riu.

Nuccio Ricciardello, assessore al turismo di Brolo, ha dichiarato che anche quest’anno il festival mira a conquistare le attenzioni sia gli intenditori che coloro che desiderano godersi serate di buona musica in splendide location.

Ricciardello ha sottolineato che l’evento segue anche quest’anno l’esperienze e la linea tracciata da Anita Vitale, nota cantante jazz che ha ideato il contest musicale nella sua formula ricca di contaminazioni. Un’artista preziosa che Ricciardello ringrazia tantissimo per il lavoro e l’impegno profuso in quella che definisce una scommessa fatta e vinta alla grande.

Quest’anno, il festival è dedicato al jazz “puro” – con due omaggi importanti a Charlie Parker e Paolo Conte – , senza però rinunciare a diverse contaminazioni. Sono previsti appuntamenti mattutini nei bar e nei lidi del paese, che lo scorso anno hanno riscosso grande successo. In queste occasioni, i musicisti hanno affascinato turisti e residenti con note che si armonizzavano con l’atmosfera siciliana, fatta di granite e gelati, anticipando i temi dei concerti serali.

Il Brolo Doc Jazz Festival vuole riconfermarsi come uno degli eventi già classici in Sicilia.

Ricciardello ha sottolineato che si tratta di un lavoro di squadra tra professionisti ed esperti, che amano la musica e credono che essa possa diventare ambasciatrice di turismo e accoglienza. L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’assessorato regionae al turismo, che di fatto ha totalmente coperto i costi della produzione. E Ricciardello si augura che l’onorevole Elvira Amata, assessore regionale al turismo, possa essere ospite d’onore del Festival come negli anni passati.

Programma dell’Festival Jazz

31 Luglio

Anteprima Nazionale “Mizzica, questo è Jazz”

Con Andrea Tidona, Rino Cirinnà, Antonio Artino, Rosario Di Leo, Pietro Longo e Carmelo Saterno

1 Agosto

Vittorio Cuculo & Lucia Filaci Set: Tributo a Charlie Parker

Con Vittorio Cuculo, Lucia Filaci, Giuseppe Sacchi, Giordano Panizza e Giammarco De Nisi

2 Agosto

Nicola Tariello Quintet: “Sotto le Stelle del Jazz” – Omaggio a Paolo Conte

Con Claudio Giusti, Andrea Colella, Federico Chiarofonte, Andrea Saffirio e Nicola Tariello

3 Agosto

NTJO – New Talents Jazz Orchestra

Con Mario Corvini, Diego Bettazzi, Francesco Dominicis, Fabrizio D’Alisera, Walter Fantozzi, Andrea Priola, Luca Onori e Nicolò Pagani

I concerti inizieranno alle ore 22:00 e l’ingresso sarà libero.

Ricciardello ha anche affermato: “La ricetta per un buon festival jazz di successo posso paragonarla a quella di un dessert preferito – e noi in Sicilia siamo Maestri -: l’ingrediente segreto è la capacità di trasmettere al pubblico diverse direzioni e tendenze musicali per poi mixarle in maniera perfetta tra estro e ritmo. Da questo punto di vista, il festival di Brolo, che giunge alla sua ottava edizione, è un eccellente esempio di come sia possibile introdurre nuove cose senza rinunciare alle tradizioni. E il Brolo Doc Jazz Festival sarà ancora una volta una prova lampante nell’unire il sapore del jazz con la bravura dei Maestri che ci accompagneranno dal palco in queste quattro magiche serate.”

A condurre le serate del festival sarà Giuseppe Spignola, pronto a guidare il pubblico attraverso un viaggio musicale unico e affascinante.