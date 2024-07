Un successo il concerto fine anno dell’Accademia della Musica a San Piero Patti – VIDEO

Uno strepitoso successo di pubblico per la XVI edizione del Concerto di fine anno dell’Accademia della Musica di Capo d’Orlando, che quest’anno ha scelto una delle location più belle e suggestive in provincia di Messina: il Convento dei Carmelitani all’interno del complesso monumentale di San Piero Patti.

L’evento, che ha visto il patrocinio del comune nella persona del sindaco Cinzia Marchello e l’organizzazione logistica e pubblicitaria della Pro Loco, coordinata da Massimo Santi Natoli, è stato fonte di grande attrazione musicale e culturale all’interno dell’Estate Sampietrina 2024.

Ben tre ore di spettacolo, magnificamente suddiviso in due turni per garantire la fruizione dell’evento a tutti i partecipanti, che ha visto come protagonisti ben 50 allievi pianisti della rinomata Accademia della Musica di Capo d’Orlando e Brolo, oltre a diversi intermezzi musicali (ben 20) curati dalla classe di chitarra, batteria e canto pop.

Un evento musicale vario, emozionante e dal fascino unico, che ha spaziato dalle musiche per pianoforte di Chopin, Kachaturjan, Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Einaudi, Jacobs, Tiersen.

Livello assoluto degli allievi, che conferma sempre più il primato, didattico e musicale, della classe di Pianoforte di ADM in tutta la provincia di Messina e primo vivaio di talenti per il Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina.

Pubblico emozionato dalla prima all’ultima nota per uno spettacolo diventato unico nel suo genere e ideato per volontà del direttore dell’Accademia della Musica”, maestro Paolo Stervaggi, che si è detto soddisfattissimo del risultato.

Elisa Caruso