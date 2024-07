Ultimo singolo per il musicista siciliano Corrado Tuccitto

Il talentuoso musicista siciliano Corrado Tuccitto ha appena lanciato il suo ultimo singolo, “Veni Afferrami”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a livello mondiale.

Con un testo siciliano “Veni Afferrami” è un brano che cattura immediatamente l’attenzione, trasportando chi lo ascolta in un viaggio emotivo attraverso le note del pianoforte e della fisarmonica.

Con oltre 15 singoli pubblicati e una carriera che lo ha visto portare la sua musica in giro per il mondo, la sua musica è diventata sinonimo di qualità e autenticità, raggiungendo un pubblico internazionale che apprezza la profondità delle sue composizioni.

Corrado Tuccitto, con il suo trio Oltremare composto da Moira Biviano (vocalist) e Antonio Pizzi ( violoncello) è anche disponibile per allietare i vostri eventi speciali, portando la sua musica dal vivo per creare un’atmosfera indimenticabile. Con la sua presenza e il suo talento, ogni evento si trasforma in un’esperienza magica, capace di lasciare un ricordo indelebile nei cuori dei partecipanti.

Non perdete l’opportunità di ascoltare “Veni Afferrami” e di scoprire il talento straordinario di Corrado Tuccitto. La sua musica è un invito ad abbracciare le emozioni e a lasciarsi trasportare dalle melodie che solo lui sa creare.