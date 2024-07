Domenica 4 agosto è in programma il raduno di auto e moto d’epoca “Città di San Piero Patti”.

Il raduno inizierà alle ore 8.30 in piazza Duomo di San Piero Patti con l’esposizione delle autovetture.

Alle ore 11.00, dopo la presentazione dell’evento, inizierà il giro turistico per le vie di San Piero Patti, la strada panoramica ed il castello, proseguendo verso il Convento dei Carmelitani.

In avanti il gruppo si sposterà in contrada Rocche e poi presso l’ex scuola in località Fiumara.