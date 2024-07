S. Agata Militello, morte di Giuliana Faraci. L’avvocato che assiste la famiglia, Salvatore Mancuso “Nessuna cena a base di sushi o pesce crudo”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avvocato Salvatore Mancuso, che in queste ore tragiche assiste i familiari di Giuliana Faraci, la 40enne morta la notte scorsa in circostanze che gli stessi familiari hanno chiesto di chiarire alle autorità competenti.

Il legale della famiglia ha comunicato con una nota cha le cause del decesso saranno “accertate a mezzo dell’esame autoptico già disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti”, aggiungendo e sottolineando che “non corrisponde a verità la circostanza, riportata da diverse testate giornalistiche on line e siti e/o blog di informazione, che la signora Faraci, lo scorso fine settimana abbia cenato a base di sushi e/o pesce crudo, arbitrariamente ipotizzati quali possibili cause di una intossicazione alimentare e del conseguente decesso della giovane donna”.

“Attenderemo fiduciosi gli esiti dell’autopsia per avere chiarimenti medico-legali sulle cause di questa tragica e prematura morte” aggiunge Salvatore Mancuso.