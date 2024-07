Patti, rassegna “Il Sorriso degli Dei”, saranno coinvolti dieci siti archologici

Saranno dieci i siti coinvolti nella rassegna “Il Sorriso degli Dei”, promossa dal Parco Archeologico di Tindari; l’evento è giunto alla seconda edizione a cura dalla direttrice artistica Anna Ricciardi, in collaborazione con le Proloco di Patti, Acquedolci e Gioiosa Marea e varie associazioni.

Fino al 31 agosto installazioni ed esposizioni coinvolgeranno anche l’Antiquarium di Tindari, la villa romana di Patti Marina, di Capo d’Orlando, Acquedolci e Alesa. Il 7 agosto all’Agorà del sito archeologico di Tusa andrà in scena “Dyscolos” di Menandro, mentre l’1 settembre il sito ospiterà “Donne di Troia”.

L’8 agosto la rassegna si sposterà a Tripi, dove il sito Abakainon farà da cornice a Dyscolos di Menandro, per poi ospitare il 20 agosto “Katabasis, viaggio negli abissi dell’anima da Omero a Virgilio” e “Antigone” di Sofocle. Ancora Tripi il 30 agosto con “Donne di Troia”. La Villa Romana di San Biagio di Terme Vigliatore sarà protagonista l’11 agosto con “Autodifesa di Ismene, elogio della sopravvivenza”, mentre la “Grotta di San Teodoro” di Acquedolci ospiterà il 24 agosto “Teras, Tiresia” e il 4 settembre “Polifemo innamorato, l’idillio di Teocrito”.

Il 31 agosto c’è “Sicily Lab” a Gioiosa Guardia dal titolo “Hellas Gioiosa”, con una ricostruzione in 3D dell’antica città greco – sicula e opere di Land Art. Poi andrà in scena “Hestia, la figlia del Tempo”. Tra gli appuntamenti più attesi “Tyndaris Augustea”, evento teatrale itinerante in programma all’area archeologica di Tindari il 18 agosto.

Aprirà la sezione “Special Event”, in programma a Tindari, il Coro Lirico Siciliano con “Omaggio a Morricone” il 2 agosto, poi la lirica con la Turandot l’11 agosto, mentre il 13 agosto “Omaggio Modugno siciliano”. Il 16 Agosto “Cinema&Opera” presenterà l’orchestra a plettro Città di Taormina con musiche dal Nabucco, La Traviata, Cavalleria Rusticana, Carmen, Norma.

Il 26 agosto chiuderà la sezione il Coro Lirico con “Battiato Spirituale”. Tra le novità della rassegna le visite guidate ed escursioni tra terra e mare, sulle tracce della via Consolare Valeria e dei tracciati di marcia della guerra tra Pompeo e Ottaviano. In programma anche gli incontri di letteratura “Parole Alate”: il 3 agosto alla Villa Romana di Patti Marina “Un cold case per il Commissario Baleni” di Daniela Marsotto e il 26 agosto alla basilica di Tindari “Una conversazione (im)possibile, Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia” di Matteo Collura.