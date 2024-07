Crisi idrica a Milazzo e San Filippo del Mela, pronto l’intervento dei Sindaci

La crisi idrica che sta mettendo in ginocchio la Sicilia ha colpito anche i comuni di Milazzo e San Filippo del Mela.

I due sindaci sono subito intervenuti per diminuire i disagi dei cittadini.

Il Sindaco Gianni Pino, con due dirette facebook, ha informato i cittadini di fare buon uso dell’acqua, avvisandoli che dale ore 22:00 alle ore 6 del mattino sarà interrotta l’erogazione. Saranno controllate tutte le forniture e in particolar modo quelle nelle campagne e dove non ci sono case e animali verranno chiuse.

Il Sindaco Pippo Midili, per riportare tutto alla normalità, ha fatto intervenire delle autobotti per dare supporto alle famiglie residenti nella zona di Botteghelle che da due giorni si ritrovavano senz’acqua. In quella zona gli abitanti non sono serviti dalla rete idrica del Comune di Milazzo che comunque si è fatto carico di intervenire.

In sinergia con l’assessore Francesco Coppolino si sta lavorando con la protezione civile e i vigili urbani per monitorare il territorio e cercare di risolvere i numerosi disagi segnalati dai cittadini.

Inoltre i due Sindaci hanno sollecitato i propri cittadini di installare nelle proprie abitazioni I serbatoi per l’approviggionamento dell’acqua per diminuire i problemi causati dalla mancanza di pioggia.