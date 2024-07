Da domani sarà chiuso lo svincolo di Boccetta sulla A20 ME-PA, per tutti i mezzi che provengono da Villafranca Tirrena. La chiusura scatterà di mattina, alle 10, e la riapertura potrebbe essere rimandata al 29 luglio.

La chiusura precede la riapertura (in data ancora da definire) del viadotto Ritiro. La prima uscita utile per chi proviene da Villafranca, dunque, dal 23 luglio sarà Messina Centro. Nessuna limitazione per chi si muove invece in direzione Palermo.