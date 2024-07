Esplode la bellezza con Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over, prossima selezione il 31 luglio a Torrenova

In un clima di grande festa si è svolta la 14^ selezione, valevole per la Sicilia Orientale, dei concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Refinetta Over.

Ad ospitare le 18 partecipanti l’incantevole “Lido Tam Tam” delizioso ristorante e pizzeria, situato sulla spiaggia di Tonnarella, caratterizzata da sabbia dorata e da scogli affioranti, soprattutto verso la riva, bagnata dal mar tirreno, azzurro con sfumature di indaco, cristallino e limpido, con fondale digradante dolcemente verso il largo e con il Santuario del Tindari a fare da sorbegliante.

A fare da cornice all’evento le meravigliose ballerine dell’Alma Ritmo dirette da Anna Pagano che si sono esibite in cinque balli sociali sulle note di: Sinceramente, Karma, Malavita, Baciami stupido e Mezzo rotto.

Poi i momenti moda hanno catturato l’attenzione del numeroso pubblico, le Miss in gara hanno sfilato i tre classici outfit: Casual, elegante e costume.

La giuria formata da Maria Grazia Francalanza in rappresentanza del lido Tam Tam, dall’insegnante Emiliana De Pasquale, dall’impiegata Claudia Bucolo, dall’avvocato Roberto Di Pietro e dall’architetto Cosimo Barillari hanno espresso un giudizio numerico valutanto il portamento, il fisico, il sorriso e la scelta degli abiti, deli’acconciatura e del trucco.

Le coreografie di Nuccia Sottile hanno animato i tre momenti moda presentati da Francesco Anania e con le musiche scelte da Antonio Cannistrà.

Tra gli ospiti la piccola ugola Carla Falcone che si è esibita con le canzoni Flowers di Miley Cyrus e Pazza di Loredana Bertè.

La più votata della serata è stata Ariel Morana, 14 anni di Barcellona Pozzo di Gotto con l’hobby del disegno e una grande passione per la passerella, poi hanno staccato il biglietto per la finale regionale, che si svolgerà mil 2 agosto a Santa Lucia del Mela, Maria Sole Ventuti di Messina, 14 anni di Messina con l’hobby della danza; Fernanda Carani, 17 anni di Mascalucia; Alessia Bagnato, 15 anni di Tremestieri Etneo che ama tanto scrivere; Martina Miceli di Torrenova, 16 anni di Torrenova con l’hobby della musica.

Premiate anche con il titolo di Miss Mascotte Momenti in TV Giulia Bernardo di Vicenza e Siria Florio 13 anni di Cassino.

In passerella anche tre Miss Reginette Over, giò finaliste regionali, Carmela Catalano di Milazzo per la categoria Junior e per la categoria Lady Irina Blavatska di catania e Giusy Puccio di Comiso.

Non potevano mancare le nostre telecamere con Angelo Bianconi che ha rispreso i momenti salienti della selezione.

Il plotone della bellezza adesso sarà di scena a Piazza Mare a Torrenova il 31 luglio alle ore 21:00. Per partecipare basta chiamare il 3398254709.