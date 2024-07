Siccità: dalla Regione Siciliana in arrivo fondi per contrastare la mancanza d’acqua nell’isola

La siccità sta colpendo in maniera devastante la Sicilia e i primi ad esserne vittime sono gli allevatori e gli imprenditori agricoli. Per far fronte a questa calamità e combattere il cambiamento climatico, la Regione Siciliana ha stanziato dei fondi, nell’ordine di decine di milioni di euro, per evitare il collasso del sistema, puntando su dissalatori, depurazione delle acque reflue e altri interventi mirati. Ne abbiamo parlato con Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura, Dario Cartabellotta.