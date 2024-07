Rometta Marea: incontro su “Sindrome di Sjögren: informare, conoscere e curare”

Il prossimo 23 Luglio alle ore 18.00, in occasione della 10° Giornata Mondiale della Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica, il Club Spadafora Gallo-Niceto ha organizzato, nella Sala Consiliare “Aula della Memoria “ a Rometta Marea, il primo incontro “Sindrome di Sjögren: informare, conoscere e curare”.

Nel corso dell’incontro moderato dal medico chirurgo e psicoterapeuta individuale e di gruppo, relazioneranno il professore Pasquale Aragona MD, PhD, ordinario di oftalmologia, direttore uoc di oftalmologia, direttore scuola di specializzazione in oftalmologia, dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli Studi di Messina, il dottore Aurelio Lembo, medico di Famiglia e segretario generale provinciale FIMMG Messina ed il dottore Aldo Molica Colella, reumatologo, responsabile della uosd di reumatologia presso l’Azienda Ospedaliera Papardo.

La finalità dell’evento è far conoscere una patologia rara ed invalidante che colpisce soprattutto le donne, ancora poco nota, ed i bisogni assistenziali delle persone malate.

L’evento è aperto a tutti, a cittadini, a pazienti, a caregiver, a professionisti sanitari.

Il progetto sarà completato da una serie di incontri che si svolgeranno in autunno con le scolaresche del nostro territorio e con l’inaugurazione della prima panchina azzurra in provincia di Messina in occasione della quale sarà presente la fondatrice e presidente dell’Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren.