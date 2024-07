Tusa: finanziato lo scavo del Teatro di Alesa

Il dirigente generale dell’assessorato regionale dei beni culturali della Sicilia Mario La Rocca ha firmato il decreto di 1.500.000 euro per lo scavo del Teatro di Alesa. La firma è avvenuta alla presenza del sindaco di Tusa Angelo Tudisca, del suo predecessore Luigi Miceli e del deputato regionale Pino Galluzzo.

E’ stato un momento di grande emozione per l’intera comunità alesina che vede darsi inizio al sogno di realizzare il teatro quale primo risultato di un grande lavoro posto in essere in sinergia tra tutte le università presenti nel sito di Halaesa.

Una firma ed un annuncio nel corso di un convegno in cui è stata annunciata la scoperta di nuovi ritrovamenti (palazzo termale) che confermano che Halaesa è una città inesplorata.

Per l’onorevole Galluzzo Tusa è sempre più sito archeologico di eccellenza per l’intera regione siciliana ed il finanziamento dello scavo del teatro sarà un volano per l’intero comprensorio; gli ha fatto eco il dirigente La Rocca parlando di un modello Tusa tra comune, università, parco archeologico e Soprintendenza.

Il sindaco Angelo Tudisca è stato il primo artefice delle convenzioni con le università francesi ed, in particolare, con quella di Amiens che sono stati coloro che per prima ha scoperto il teatro, per cui oggi si scrive un’altra pagina di storia del comune di Tusa.