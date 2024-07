Sant’Agata di Militello – Liceo Sciascia-Fermi, selezionato dal Caorle Indipendent Film Festival 2024 il Corto “Ci andiamo?”

Selezionato dal Caorle Indipendent Film Festival 2024, il Corto “Ci andiamo?” interamente realizzato dagli studenti del Liceo Sciascia-Fermi di Sant’Agata di Militello, per la regia di Franco Blandi e la produzione dell’associazione Urios Aps, ha già ottenuto l’ Honorable Mention al Reale Film Festival di Cinisello Balsamo e l’attenzione del Veneto International Film Festival. Un faro sul dramma oscuro di un adolescente, Marco, affetto dalla sindrome di Hikikomori, termine giapponese che significa “stare in disparte”, la cui prima definizione si deve allo psichiatra nipponico Tamaki Saito, caratterizzata dal volontario ritiro sociale. Osservata inizialmente in Giappone, la sindrome non è categorizzata nel DSM, il manuale diagnostico dei disturbi mentali, ma si sta diffondendo in modo capillare anche in Europa. Un dato ufficiale non c’è, ma secondo alcune ricerche dell’Istituto Superiore di Sanità e del CNR sarebbero almeno 70.000 in Italia i giovani tra gli 11 e 17 anni che scelgono volontariamente di isolarsi dalla società, restando reclusi in casa e chiudendosi completamente al mondo, manifestando un disagio che non può essere spiegato attraverso altre diagnosi e che incide in maniera significativa sulla qualità di vita di ragazzi e genitori. Prima proiezione pubblica ufficiale del lavoro mercoledì 17 luglio scorso, al Castello Gallego di S. Agata di Militello.