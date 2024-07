Capo d’Orlando, Messa al Monte della Madonna: una tradizione che continua – VIDEO

Una tradizione che continua. La celebrazione della messa al “Santuario Maria SS.” di Capo d’Orlando rappresenta, ormai da anni, un momento fondamentale per i fedeli della comunità orlandina e non solo. Nonostante i quasi 400 scalini del Monte della Madonna, giovani e anziani decidono di partecipare ogni domenica alla funzione, la cui importanza è amplificata dalla bellezza del luogo che la incornicia.

Tutto inizia nel 2010 con l’arrivo di Padre Nello come arciprete della parrocchia Maria SS. di Porto Salvo. Mosso dall’idea di voler rafforzare il legame con il Santuario, il parroco intraprende un esperimento iniziale che consisteva nel celebrare la messa, per la durata di sei mesi, ai piedi della Madonnina.

«Il Santuario è l’identità. Il santuario – spiega Padre Nello – ci ricorda il legame inscindibile che c’è tra noi e il dono che San Cono ci ha fatto nel 1598. Siamo grati a San Cono per la piccola effige della Madonnina, che elargisce grandi grazie e continua ad essere per noi un punto di riferimento e il motivo della nostra speranza nella crescita».

In occasione dell’Assunzione di Maria, giorno 15 agosto, la parrocchia si sta preparando per l’evento clou della stagione estiva che vedrà come protagonista Maria SS. di Porto Salvo a bordo di un’imbarcazione. «Per il 15 agosto – afferma il parroco – porteremo Maria SS. di Porto Salvo, patrona della nostra Parrocchia, sul mare perché possa essere di aiuto e soccorso per tutti coloro che utilizzano il mezzo marino per spostarsi. Un pensiero va a tutti coloro che lasciano la propria terra e giungono sulle nostre coste».

Articolo di Elisa Caruso