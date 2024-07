Patti: trasporto pubblico locale, indetta manifestazione di interesse

Il comune di Patti ha pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse per procedere, all’affidamento in concessione temporaneo dall’1 settembre al 31 dicembre 2024, salvo proroga, del servizio di trasporto pubblico.

Sono quattro le linee di trasporto interessate la linea 1 Patti – Santuario del Tindari – Scala – C/da Lupa, la linea 2 Patti – Mongiove – con diramazione estiva in contrada Playa, la linea 3 Patti – Quattro Finaidi – Patti Marina e infine la linea 4 Patti – Patti Marina – Segreto – San Giovanni – Case Nuove Russo.

Il servizio ha un costo stimato per 4 mesi di 51 mila euro. Sarà riconosciuto anche all’affidatario un corrispettivo oltre ai ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale dei beni, mobili ed immobili, utilizzati per lo svolgimento del servizio, restando, in ogni caso, ad esclusivo carico dell’affidatario ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto dall’importo del corrispettivo pattuito. La manifestazione d’interesse potrà essere presentata entro le ore 12:00 del 31 luglio prossimo.

Per il resto il comune di Patti ha assegnato le risorse – 3.300 euro, per il ripristino del funzionamento del sistema con avvisatore acustico del maremoto nei quattro punti dislocati nel territorio.

Un’iniziativa collegata alla nota del dipartimento regionale di protezione civile collegata all’eruzione dello Stromboli e al rischio tsunami. Essendo stato rilevato da parte dei tecnici comunali di qualche malfunzionamento sugli avvisatori acustici e dovendo sostituire i gruppi di alimentazione ed accumulo, la sim card e la relativa attrezzatura di connessione, si è proceduto a stanziare l’impegno di spesa.