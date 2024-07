Messina: Nota del Sindaco Federico Basile riguardante la crisi idrica

Riportiamo qui di seguito, la nota trasmessa dal sindaco Federico Basile riguardante la crisi idrica:

“In un quadro di crisi idrica generalizzata, non vogliamo aprire un fronte di lotta tra poveri, che non serve a nessuno”.

“Confidiamo che la cabina di regia possa farsi garante delle esigenze della città di Messina, per fornire risposte a quella fascia di popolazione che soffre maggiormente per la carenza idrica”.

Siamo in allerta costante – assicura Basile – “e impegnati su più fronti per alleviare i disagi causati da questa crisi idrica. Non stiamo lasciando nulla al caso o di intentato e in collaborazione con la cabina di regia valuteremo tutte le azioni necessarie da mettere in campo”.

Basile ha concluso affermando che “si terrà adesso un ulteriore momento di confronto in Prefettura anche per capire dalle rilevazioni odierne cosa emergerà al fine di valutare le azioni consequenziali”.