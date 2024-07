Messina: ATM SpA partecipa a Stretto Pride 2024

Anche quest’anno Messina partecipa a Stretto Pride 2024 “Diritti d’aMare”; una volta conosciuto come il gay pride, adesso solo “pride” proprio per rimarcare l’orgoglio di persone “queer” “particolari” in tutti i sensi, di rivendicare i diritti delle persone omosessuali e transessuali che chiedono rispetto, sicurezza, riconoscimento della propria dignità e, soprattutto, libertà di essere e di amare.

A palazzo Zanca dal balcone centrale, scende un drappo con i colori dell’arcobaleno, di sera la facciata si illumina con luci multicolore.

ATM SpA ha aderito alla manifestazione collocando nelle pensiline smart, manifesti recanti lo slogan “Il nostro amore in continuo movimento” scritto, nella parte interna in italiano mentre, all’esterno, in tutte le lingue del mondo.

I manifesti di ATM non sono passati inosservati, sia per vivacità della grafica che per la particolarità dello slogan che attira l’attenzione anche dei turisti che soggiornano a Messina o, trascorrono qualche ora dopo essere scesi dalle navi passeggeri.

ATM “Guida il Cambiamento” anche nella “difesa dei diritti umani senza alcuna discriminazione”.