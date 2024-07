I Nomadi in concerto a San Salvatore di Fitalia per la festa di San Calogero. Appuntamento il 20 agosto

L’attesa è terminata: un pezzo di storia della musica italiana si esibirà a San Salvatore di Fitalia il prossimo 20 Agosto, in occasione della Festa di San Calogero! Saranno infatti i “Nomadi” a regalare una serata di pura poesia a visitatori, fedeli e turisti che si recheranno nella nostra cittadina per una delle celebrazioni religiose più sentite dei Nebrodi.

Lo storico gruppo si esibirà in Piazza San Calogero alle ore 22:00, in una delle sole due tappe siciliane de “Live tour 2024”. L’ingresso al concerto sarà completamente gratuito.

Lo storico gruppo, sul palco di San Salvatore di Fitalia, festeggerà 60 anni di carriera: un percorso musicale nato da quando Beppe Carletti e Augusto Daolio formarono la band, fino a diventare la più longeva d’Italia, passando per 53 album pubblicati, 16.000.000 copie vendute, 7.500 concerti e brani che fanno parte della storia della musica italiana come “Io vagabondo”, “Ho difeso il mio amore”, “Dio è morto”, “Un pugno di sabbia”, “Canzone per un’amica”, “Un giorno insieme”, “Crescerai”, “Gli aironi neri”, “Io voglio vivere”, “Sangue al cuore”.

Un concerto indimenticabile per festeggiare il nostro Patrono in una location spettacolare sotto le stelle.

Lo spettacolo rientra nel programma di eventi estivi dell’Amministrazione Comunale. Il cartellone completo sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.

Il Sindaco, l’amministrazione e il Comitato Festa.