Barcellona Pozzo di Gotto: il musical “La Sirenetta” evento sold out

Tripudio di colori, scenografie mozzafiato e artisti di tutte le età al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto per il musical “La Sirenetta” della scuola di Danza “Arabesque Centro Formazione Danza” dei direttori artistici Rossana e Domenico Conti.

Un successo annunciato per un evento sold out, con scene ricche di coreografie e costumi che hanno trasportato gli spettatori in una realtà sottomarina.

Anche quest’anno dopo il successo del “Re Leone” la scuola di Danza Arabesque ha emozionato, divertito e fatto riflettere il pubblico con tematiche sociali molto importanti quali la diversità e il libero arbitrio dei giovani d’oggi. Uno spettacolo firmato Arabesque.

(Foto di Salvo Miano)