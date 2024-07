A20 – Servizi di controllo della PolStrada sull’utilizzo delle cinture

Mancato uso della cintura da parte del conducente, del passeggero anteriore e del passeggero posteriore. Su questo aspetto ha effettuato un’operazione la Polizia Stradale di Messina, procedendo al controllo di 39 veicoli con oltre 45 violazioni accertate di cui 41 elevate a causa del mancato uso della cintura da parte del conducente, del passeggero anteriore e del passeggero posteriore. Tre conducenti sono stati, inoltre, sanzionati per aver trasportato bambini senza utilizzare i sistemi previsti dalla legge. Due veicoli sono stati sottoposti a sequestro per gravi irregolarità. Per contrastare questi comportamenti, sensibilizzando al riguardo tutti gli utenti della strada, è stato predisposto, con l’ausilio di personale del Cas, nella giornata di ieri, un dispositivo mirato nella tratta autostradale Messina-Palermo, all’interno della Area di servizio Divieto Nord, con l’impiego di più pattuglie della Polizia Stradale. Il mancato uso delle cinture di sicurezza è un comportamento molto rischioso nella circolazione stradale: se usate correttamente, infatti, esse riducono dell’80% la possibilità di morte o ferite gravi in caso di incidente. Secondo una ricerca curata dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la percentuale dei conducenti che rispettano l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza è pari al 63%. Ma il dato più preoccupante è che la percentuale degli occupanti i posti posteriori che la indossano non supera il 10%, sia per mancata conoscenza che l’obbligo vale anche per loro sia in quanto è diffusa l’errata percezione che, in caso di incidente, siano maggiormente protetti rispetto agli occupanti dei posti anteriori del veicolo. Si ritiene anche ed a torto, che nei brevi spostamenti sia trascurabile indossare le cinture. Senza essere bene assicurati si corre il rischio di essere sbalzati fuori dal veicolo con conseguenze molto gravi. Particolare attenzione è stata dedicata anche al corretto trasporto dei bambini su seggiolini ed adattatori, fino all’altezza prevista. Lo scopo di queste iniziative è richiamare l’attenzione del mondo degli adulti alla massima responsabilità e alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla specifica normativa. I servizi verranno ripetuti nel corso delle prossime settimane.