Scuola, si torna tra i banchi a settembre. Cosa cambia con l’IC unico a Capo d’Orlando

In Sicilia si tornerà tra i banchi di scuola il 12 settembre prossimo. A Capo d’Orlando si ricomincia con l’istituto comprensivo diventato unico, dopo l’accorpamento stabilito con il piano di dimensionamento della rete scolastica, approvato dalla Regione Siciliana con il Decreto Assessoriale n. 1 del 04 gennaio 2024.

Se nulla o quasi cambierà per gli scolari, molto invece si sta facendo in questi giorni per completare i passaggi amministrativi e burocratici necessari. Sul punto abbiamo sentito la dirigente Rita Troiani, che dopo aver guidato l’IC2 orlandino, proseguirà con l’Istituto unico.