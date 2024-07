La sezione di Falcone della Fraternità di Misericordia San Piero Patti ha posizionato una nuova passerella presso la spiaggia Falcon Baja

Continuerà a rendere accessibile la spiaggia di Falcon Baja. E’ questo il significativo risultato raggiunto dalla Fraternità di Misericordia San Piero Patti – sezione di Falcone, che ieri pomeriggio ha posizionato la nuova passerella presso la spiaggia Falcon Baja di Falcone.

Un’occasione importante per un ulteriore momento di aggregazione. Viste le cattive condizioni delle pedane utilizzate precedentemente, si era reso necessario realizzare una nuova struttura acquistata dalla sezione falconese della Fraternità con il fondamentale aiuto di “Fisiolab dr” Stefano Bucolo e di “Albalux srl” e con il supporto di alcune attività locali.

E per realizzare questo obiettivo non sono mancate ulteriori donazioni, per cui il responsabile della sezione di Falcone Salvatore Dario Sottile si è detto molto contento di quanto è stato fatto.

La nuova passerella, che sarà sostenuta anche con il ricavato della passeggiata in bici “Pedala con noi” e che sarà organizzata il 4 agosto prossimo nei comuni di Falcone e Oliveri, continuerà pertanto a rendere accessibile la spiaggia di Falcon Baja. “Eliminare le barriere” e “sensibilizzare alla formazione manovre salva-vita” sono da sempre tra i fondamentali obiettivi dei volontari di Falcone, che da tempo sono presenti sul territorio con attività, tra le altre di protezione civile, assistenza sanitaria e sportello sociale.

Ed in questa direzione il prossimo 20 luglio, presso la sede di Falcone, si svolgerà un corso per i volontari di “Retraining BLS-D” per l’utilizzo del defibrillatore – con il supporto di IRC Comunità – e a breve verranno organizzati corsi aperti anche alla cittadinanza.