Fuoriclasse Talent: Due tappe in programma in provincia di Messina, ad Olivarella e Soccorso

Due tappe importanti per “Fuoriclasse Talent” format televisivo prodotto dalla Diamond Production di Catiuscia Siddi, giunto alla sua 9° edizione, è presente su tutto il territorio nazionale e dedicato a giovani promesse del canto e della danza.

Non è un generico concorso a premi, ma un vero e proprio percorso artistico, il cui obiettivo è quello di migliorare le performance di ogni singolo concorrente attraverso tutta una serie di serate (tappe) che si svolgeranno nei teatri e nelle piazze di tutte le regioni italiane.

I concorrenti saranno giudicati da una giuria di esperti del settore, che con il loro giudizio, a coloro che si sono messi in evidenza, daranno l’opportunità di accedere alla Finale nazionale.

La originale caratteristica del talent è che non è prevista nessuna eliminazione fino al 27 Agosto (ultima data prima della finale), questo motus operandi è stato studiato appositamente per dare la possibilità ai concorrenti di migliorare le proprie prestazioni, salendo sul palco con una certa continuità, acquisendo esperienza, consapevolezza dei propri mezzi, e forgiando il carattere mettendosi in gioco.

Le tappe in provincia di Messina saranno il 26 luglio ad Olivarella, in occasione della Festa Santa Maria Immacolata, e il 13 agosto a Soccorso in occasione dell’Estate Gualtierese.

Per informazioni basta consultare il sito https://www.fuoriclassetalent.com/ o chiamare il +393490787550.