Brolo – Nel weekend la Festa della Marina.

Sabato e domenica a Brolo la Festa della Marina.

Anche quest’anno, ma con animo diverso, Brolo si prepara a celebrare la sua identità marittima con due giorni di eventi che rafforzano il legame storico e culturale tra la sua gente del luogo e il mare.

Sabato 20 e Domenica 21 luglio

L’Associazione “A Marina”, in sinergia con la Parrocchia Maria SS dell’Annunziata, l’amministrazione comunale, e diverse associazioni legate al mare, organizza la Festa della Marina. Questo evento mira a riscoprire e valorizzare le tradizioni marinare della comunità, affondando le sue radici nella storia locale.

I Patrocini che contano

L’organizzazione della festa è stata riconosciuta con il patrocinio dell’assessorato regionale al turismo, della presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e dell’Unione dei Comuni Terra dei Lancia, oltre al sostegno dell’amministrazione comunale di Brolo. La Parrocchia Maria SS dell’Annunziata riveste un ruolo fondamentale nella celebrazione, evidenziando il profondo legame tra fede e mare nella comunità.

Celebrazioni e tradizioni

Le celebrazioni saranno dedicate alla venerazione di Maria Santissima Immacolata dei Pescatori, una tradizione che simboleggia il profondo legame tra la comunità di Brolo, la religiosità e il mare e che una volta nella Festa di San Pietro vedeva la sua massima espressione Gli eventi includeranno la riemersione del Cristo, una processione in mare, un convegno sulla storia dei pescatori basato sulle ricerche di Cono Ziino, l’apertura del Museo del Mare e dei Pescatori presso la Sala Rita Atria, spettacoli musicali, cabaret, degustazioni di piatti tipici e uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Programma della festa

Sabato 20 Luglio

Ore 10.00 – Riemersione del Cristo: La statua sacra del Cristo verrà rimossa dalla base sotto lo scoglio e avvicinata alla battigia, dove sarà posizionata vicino a quella della Madonna.

Ore 18.00 – Presentazione della Festa: Incontro con l’associazione “A Marina” per discutere delle tradizioni, cultura popolare e della gente di mare. Verrà presentato il quaderno “Tra lavoro, storia e magia” di Cono Ziino e inaugurato il Museo del Mare.

Ore 21.00 – Pennette e Musica: Sul lungomare lato ovest sarà allestita un’area food con tavoli ristoro e una zona dedicata ai bambini, mentre le tradizionali bancarelle saranno posizionate sul lato est.

Domenica 21 Luglio

Ore 08.00 – La Sveglia: Fuochi pirotecnici segneranno l’apertura della festa.

Ore 18.00 – Processione Tradizionale: La processione attraverserà le vie del Quartiere della Marina.

Ore 19.00 – Messa: Celebrazione della messa al moletto.

Ore 20.00 – Processione in Mare: La statua del Cristo sarà issata sullo scoglio durante una suggestiva processione in mare.

Ore 22.00 – Il Cabaret di Toti e Totino: Spettacolo comico in piazza con Toti e Totino. Saranno presenti bancarelle e gonfiabili per i bambini.

Ore 24.00 – Fuochi d’Artificio: I festeggiamenti si concluderanno con un grande spettacolo di fuochi d’artificio.

Un Legame tra storia e futuro

La Festa della Marina rappresenta un momento di unione per la comunità di Brolo, un’occasione per celebrare le tradizioni marinare che hanno modellato l’identità del borgo. La marineria e i pescatori hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia locale, influenzando la cultura e le tradizioni di queste terre. La festa non solo guarda al passato con orgoglio, ma si proietta verso il futuro, rafforzando il legame con il mare e promuovendo la cultura e le tradizioni che rendono unica questa comunità.

In queste giornate di festa, Brolo riscopre la propria anima marinara, celebra le storie e le leggende di famiglie che hanno vissuto e lavorato con il mare, e rinnova il proprio impegno verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale marittimo.

La Festa della Marina è un simbolo di rinascita culturale e continuità, un ponte tra passato e futuro che unisce la comunità di Brolo nel nome del mare.