Incendio alla discarica di Mazzarrà S. Andrea, interrogazione all’Ars del M5S. De Luca “Inerzia e responsabilità enorme del governo regionale”

Interrogazione al Presidente della Regione Renato Schifani e all’Assessore per l’Energia e i Servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, sulla bonifica e messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, che sorge in C.da Zuppà. A presentarla come primo firmatario il deputato regionale Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del Movimento 5 Stelle. Un’iniziativa resa necessaria dopo il devastante incendio di fine giugno che ha arrecato gravi danni all’impianto di contenimento del percolato realizzato nel 2023, si legge nel documento.

“Gli interventi posti in essere dagli organi competenti per la mitigazione dei rischi alla salute per la popolazione, si sono rivelati totalmente inadeguati e, i danni registrati all’impianto, fanno emergere, ancor più chiaramente, le criticità emerse in questi anni. Infine, viene evidenziato, come nonostante lo stanziamento dei fondi previsti dal Piano di Azione per la riqualificazione dei siti orfani, non risulta, ad oggi, definito neppure in parte l’iter di realizzazione degli interventi e, il Soggetto attuatore, ha più volte sollecitato l’intervento dei competenti uffici regionali per definire sia l’iter relativo alla messa in sicurezza.”

Con questo atto, la deputazione pentastellata guidata da Antonio De Luca, chiede un approfondimento urgente su quali interventi siano stati predisposti dall’Assessorato competente per procedere all’immediata messa in sicurezza della discarica di Mazzarà e i tempi per la realizzazione di una bonifica dell’area, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute dall’amministrazione comunale, dai residenti e dal soggetto attuatore.

“Il Governo regionale, con la sua grave inerzia, ha una responsabilità enorme nella gestione di questa vera e propria bomba ecologica, che causa l’emissione di sostanze nocive che espongono a serio rischio la popolazione locale, ripercuotendosi anche sulle coltivazioni agricole e sulla produzione zootecnica, aggravando ulteriormente i rischi per la salute dei cittadini. Adesso c’è l’obbligo per il Presidente Schifani di rompere un silenzio assordante per rispondere a un territorio e una comunità che si trova abbandonata a sé stessa e il cui diritto alla salute è messo gravemente in pericolo da troppo tempo. E’ doveroso comunicare ai cittadini tempi certi di risoluzione di questa situazione così delicata, con la realizzazione di una bonifica del sito. I ripetuti interventi parziali hanno solo comportato un ingente spreco di risorse economiche, assolutamente sproporzionato rispetto agli scarsissimi risultati ottenuti”, dichiara il deputato messinese.

“Vogliamo, inoltre, approfondire la questione relativa ai fondi già stanziati per la messa in sicurezza e la bonifica della discarica di Mazzarà e quali nuove risorse il Governo regionale prevede di stanziare al fine di risolvere definitivamente tutte le criticità relative alla gestione del sito e alla mitigazione del rischio che lo stesso rappresenta per il territorio. Di fondamentale importanza, infine, la verifica dello stato di avanzamento degli interventi previsti dal Piano di Azione approvato nel 2022”, conclude Antonio De Luca.